2024-07-09 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أحصى فريق الجهد الخدمي، اليوم الثلاثاء، عدد مشاريع المجاري في بغداد والمحافظات، لافتاً الى تحقيق نسب إنجاز متقدمة في 20 مشروع مجارٍ بمحافظة نينوى.

وقال رئيس فريق الجهد الخدمي جابر حساني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجموع مشاريع الجهد الخدمي لعام 2023 هي أكثر من 420 مشروعاً"، مبيناً أن "هناك مشاريع مجاري كثيرة في بغداد والمحافظات".

وذكر أن "هناك 75 مشروع مجارٍ في بغداد متوزعة بواقع مشاريع مجاري ثقيلة ومجاري امطار، وهناك مشاريع مشتركة"، مشيراً الى أن "المشاريع كبيرة تصل أطوالها الى مئات الكيلومترات".

وبين أن "مشروع المجاري في الديوانية تم تمديد المجاري الى 80 كم ونفذنا 300 الف متر مربع اكساء".

وأكد أن"هناك أكثر من 175 مشروع مجاري في بغداد وعموم المحافظات"، لافتاً الى أن "هذه المشاريع تحسن البيئة ومقدار الجودة للمناطق، والنهوض بواقع البنى التحتية".

وبين أن "غالبية تلك المشاريع نفذت وأخرى قيد التنفيذ"، لافتا الى ان "المشاريع المقبلة حاليا في محافظة المثنى وذي قار وواسط، وهناك مشاريع تطوير المناطق والمجاري جزء منها".

واكد ان "هناك 20 مشروع مجارٍ في نينوى، وحققت نسب إنجاز جيدة".