جنايات صلاح الدين: الإعدام بحق مجرم إرهابي لانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية

2024-07-09 11:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة الانتماء إلى عصابات داعش الإرهابية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الإرهابي اشترك مع متهمين آخرين بعمليات خطف وقتل مواطنين اثنين، وتزويد العناصر الإرهابية بالمواد الغذائية، إضافة إلى الهجوم على الجيش العراقي في قرية عوينات".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الثانية / 1 و 3 و 5 و 8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".