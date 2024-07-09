الداخلية: القبض على تاجرين ومروج مخدرات في محافظتي كربلاء المقدسة والبصرة

2024-07-09 11:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على تاجرين ومروج مخدرات في محافظتي كربلاء المقدسة والبصرة.وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات وآخر مروج، في محافظتي كربلاء المقدسة والبصرة".وأضاف أن "عملية القبض تمت بإشراف مديرتي مخدرات كربلاء المقدسة والبصرة، إذ ضبطت بحوزة المتهم الأول والذي يعمل مروجاً للمواد الممنوعة كمية من مادة الكرستال المخدرة وبدلالته تم إلقاء القبض على المتهمين الاثنين الآخرين وبحوزتهما (1كيلوغرام ونصف الكيلوغرام ) من مادة الكرستال المخدرة".وأشار إلى، أنه "تم عرض أوراق المتهمين التحقيقية إمام أنظار قضاة التحقيق، وجرى توقيفهم وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات".