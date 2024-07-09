سوريا تصدر 20 شاحنة كرز يوميا الى العراق ودول الخليج

2024-07-09 11:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة، تصدير سوريا 20 شاحنة من فاكهة الكرز يوميا الى العراق ودول الخليج خلال شهر حزيران/يونيو الماضي 2024.

وقال عرفان في تصريحات صحفية، ان التقديرات الاولية لانتاج الكرز في ريف دمشق تصل نحو 48 طنا من 6 ملايين شجيرة.

واوضح انه رغم الإنتاج الجيد للكرز الا ان التصدير تراجع خلال هذه الفترة بمعدل 15 الى 20 برادا يوميا باتجاه العراق والخليج العربي بعد تصدير كميات جيدة خلال شهر أيار وميسان الماضيين.

وتابع زيادة، بالقول إنه "نتيجة لذلك ادى الى انخفاض سعره بنسبة 100 بالمائة نتيجة وفرته ليتراوح سعر الكيلو الواحد بين 10 الى 15 ليرة، والدولار الواحد يساوي 14.700 ليرة.