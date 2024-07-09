العمل تشمل بعض انواع مرضى السرطان بالرعاية الاجتماعية

2024-07-09 11:56:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق









شملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، مرضى بعض أنواع السرطان بالرعاية الاجتماعيَّة والمعين المتفرّغ بعد عرضهم على لجان طبيَّة مختصة، بينما أعلنت استمرارها بدعم الطلبة المتفوقين.





وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إنَّ مرضى بعض أنواع السرطان تم شمولهم بالرعاية الاجتماعية والمعين المتفرغ، إذ تحدّد الأمراض ونسبة العجز المرتبطة بها من قبل اللجان الطبية المختصة، منوهاً بأن يصل عجزهم إلى 75% فما فوق، والذين يكونون تحت خط الفقر.





وأشار إلى أنَّ الوزارة ماضية في إجراءاتها ولم تتوقف، إذ تُحيل المرضى إلى اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز، علاوة على نها قامت بزيارة خاصة إلى مدينة الطب للاطلاع على أوضاع الأطفال المصابين بالثلاسيميا وشمولهم بالرعاية الاجتماعية. وأوضح العقابي أنَّ الوزارة لا تملك تخصيصات مالية لهم ضمن موازنة هذا العام، لكنَّ الإجراءات الخاصة بهم ستتوقف حتى تتوفر التخصيصات في العام المقبل.



