لم تترك بحمامات المطار.. العثور على جثة امرأة "خليجية" في صحراء سعودية

2024-07-09 11:56:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - السعودية





قالت السلطات السعودية المختصة، إنها عثرت على جثة امرأة خليجية في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.





ونشر الأمن العام السعودي، الإثنين، عبر منصة "إكس"، تصريحات للمتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، قال فيها: "إشارة إلى ما تم تداوله عن اختفاء مواطنة خليجية في أحد الطرق أثناء عبور الأراضي السعودية برفقة زوجها، فإنه تم العثور عليها متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل".





ولم يكشف المتحدث عن جنسيتها أو مصير زوجها، مضيفا أنه "يتم استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك".





من جانبها، ذكرت صحيفة "المجلس" الكويتية، الثلاثاء، أن السلطات السعودية "عثرت على جثة مواطنة كويتية قام زوجها بقتلها ورميها في البر (الصحراء) بعد أن زعم بأنه تركها في أحد الحمامات بمطار سعودي ورجع إلى بلاده".





وقالت الصحيفة إن "الإجراءات ما زالت مستمرة لتسلّم جثمان المواطنة"، وأنه حتى الآن لم تتضح الأسباب الحقيقية وراء "الجريمة".







