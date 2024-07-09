الاطاحة بعصابة تسرق "الببغاوات غالية الثمن" في بابل

2024-07-09 12:00:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، الإطاحة بعصابة تسرق "الببغاوات غالية الثمن" وسط مدينة الحلة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها نجحت في القبض على عصابة سرقة محمية طيور نادرة من نوع الببغاوات غالية الثمن، في وسط مدينة الحلة".

وأضافت ان "فريق من الشعبة وقسم التقنيات المعلوماتية وبالتنسيق مع قسم الكاميرات الفيديوية، وبالتعاون مع السلطة القضائية، تمكن من التعرف على هوية الجناة وجمع المعلومات الكاملة عنهم، وبعد مراقبة دقيقة، تم رصد عودة الجناة إلى المحافظة، بعد مغادرتها خارج البلاد، والقبض عليهم والتحقيق معهم".

وتابعت القيادة أن "الجناة اعترفوا صراحة بقيامهم بعملية السرقة، وتم ضبط أدوات الجريمة وإعادة المسروقات".