القبض على مروج واثنين من تجار المخدرات في كربلاء والبصرة

2024-07-09 12:00:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، القبض على اثنين من تجار المخدرات ومروج لها في محافظتي كربلاء والبصرة.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ووفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات واخر مروج في محافظتي كربلاء المقدسة والبصرة".

وأضاف: "ضبط بحوزة المتهم الأول والذي يعمل مروج للمواد الممنوعة كمية من مادة الكريستال المخدرة وبدلالته تم القاء القبض على المتهمين الاثنين الاخرين وبحوزتهما 1 كيلو ونصف الكيلو غرام من نفس المادة".

وأشار إلى أنه "تم عرض اوراقهم التحقيقية امام انظار قضاة التحقيق، وجرى توقيف المتهمين وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات".