الحارس إيدرسون يقترب من الرحيل عن المان سيتي

2024-07-09 12:00:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، رودي جاليتي، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، عن إمكانية رحيل الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال جاليتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "السيتي منفتح على فكرة تخفيض السعر من أجل السماح لإيدرسون بالرحيل".

وأضاف أن "النصر الذي اتفق مع اللاعب على الشروط الشخصية بالفعل، يستهدف دفع مبلغ أقل من 50 مليون يورو المطلوبة من السيتي في البداية".

وأوضح جاليتي أنه "بالرغم ذلك فإن محادثات النصر مع البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول لا تزال مستمرة".

ودخل نادي النصر السعودي في مفاوضات جادة لضم الحارس البرازيلي لتدعيم صفوفه خلال الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق، أن النصر اتجه لهدفه السابق أليسون بسبب المقابل المادي الذي تطلبه إدارة مانشستر سيتي للتخلي عن إيدرسون يعد كبيرا للغاية.

وطلب السيتي في حدود 50 مليون يورو للاستغناء عن الحارس صاحب ال30 عاما، الأمر الذي يصدم محاولات النصر لجلب البرازيلي، ويدفع لإمكانية البحث عن بديل، أو تخفيض سعره من جانب النادي الإنجليزي.

المصدر: وكالات