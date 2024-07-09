2024-07-09 12:01:13 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، يوم الثلاثاء، ان محافظة بغداد احتلت المرتبة الاولى في مؤشر العجز في الوحدات السكنية قياسا لنسبة السكان بنسبة 31% تلتها محافظة نينوى بنسبة 28% ومحافظة البصرة بنسبة 10% . وأضاف أن نسبة العجز السكني من الوحدات السكنية لعامي 2023 _ 2024 بلغ 26% من مجموع سكان […]

ظهرت المقالة مركز حقوقي: أكثر من ربع العراقيين يسكنون في الإيجار أو وحدات عشوائية أولاً على ايشان.