جنايات صلاح الدين تصدر حكما بالإعدام على عضو بداعش

2024-07-09 12:01:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق متهم عن جريمة الانتماء إلى عصابات داعش الارهابية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الارهابي اشترك مع متهمين اخرين بعمليات خطف وقتل مواطنين اثنين وتزويد العناصر الارهابية بالمواد الغذائية، اضافة إلى الهجوم على الجيش العراقي في قرية عوينات".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الثانية / 1 و 3 و 5 و 8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".