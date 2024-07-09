أكثر من 51 ألف طالب عراقي يتنافسون للقبول على نحو 30 ألف مقعد للدراسات العليا

2024-07-09 12:01:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، عن تأدية أكثر من 51 ألف طالب الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا، ضمن برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "51123 طالباً أدوا الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2025 - 2024"، مبينة أن "المتقدمين يتنافسون على المقاعد الدراسية في الدراسات المفتوحة ضمن برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه التي بلغت 2254 برنامجا وفي ضوء خطة القبول التي تضمنت 29954 مقعدا دراسيا موزعا على قنوات القبول العام والنفقة الخاصة والامتيازات".

وتابعت الوزارة: "بهذا الصدد ستجرى مقابلة المتقدمين للقبول اعتبارا من التاسع من تموز الحالي فيما سيكون إعلان نتائج الامتحان التنافسي في 2024/7/14 في الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة والكلية وسيتاح بعد ذلك سقف زمني للاعتراضات وإعلان نتائجها والقبول النهائي وصدور الأوامر الجامعية في 2024/8/15 للمقبولين حتى يتسنى لهم المباشرة بالدراسة في الأول من أيلول المقبل".