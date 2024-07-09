المندلاوي يؤكد ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بملف المياه مع تركيا

2024-07-09 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، على أهمية متابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات الثنائية بين بغداد وأنقرة، لاسيما الخاصة بمعالجة وتنظيم ملف المياه وزيادة التدفقات المائية.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، استقبل في مكتبه الخاص السفير التركي الجديد في العراق أنيل بورا أنان".وأضاف البيان أن "اللقاء ناقش الوضع الإقليمي والتطورات التي تواجه المنطقة، والتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المذكرة الرباعية المتعلقة بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي الجديد لما له من أهمية اقتصادية بالغة للدول المعنية".وأكد المندلاوي، على "أهمية تعزيز عمل لجان الصداقة وفتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى متابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات الثنائية بين بغداد وانقرة، لاسيما الخاصة بمعالجة وتنظيم ملف المياه وزيادة التدفقات المائية التي أبرمت خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس التركي إلى العراق".وشدد على "ضرورة رفع مستوى تنسيق الأمني والمعلوماتي والاستخباري بما يحفظ المصالح المشتركة واحترام كامل السيادة ومبادئ حسن الجوار بين البلدين الجارين".