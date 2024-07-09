المندلاوي: من الضروري رفع مستوى التنسيق الامني بين العراق وتركيا

2024-07-09 12:06:06 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الثلاثاء، على أهمية متابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات الثنائية بين بغداد وانقرة ، سيما الخاصة بمعالجة وتنظيم ملف المياه وزيادة التدفقات المائية. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، أن " رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، استقبل في مكتبه الخاص السفير التركي الجديد في العراق أنيل بورا انان". وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش الوضع الإقليمي والتطورات التي تواجه المنطقة، والتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المذكرة الرباعية المتعلقة بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي الجديد لما له من اهمية اقتصادية بالغة للدول المعنية". واكد المندلاوي، على "أهمية تعزيز عمل لجان الصداقة و