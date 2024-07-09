2024-07-09 12:06:06 - المصدر: قناة الثامنة

لقي عشرة أشخاص على الأقلّ مصرعهم في ولاية بيهار شرقي الهند صعقاً بالبرق خلال عواصف موسمية عاتية تسبّبت أيضاً بفيضانات جارفة في بومباي، العاصمة المالية للبلاد. وأمر المجلس البلدي لبومباي، المدينة الواقعة على الساحل الغربي للهند، في إجراء احترازي، بإغلاق المدارس، مشيراً إلى أنّ هيئة الأرصاد الجوية الهندية حذّرت من خطر هطول أمطار "غزيرة إلى غزيرة جداً". وغمرت المياه العديد من شوارع المدينة بعدما استمر هطول الأمطار الغزيرة ساعات عديدة، الأمر الذي أدّى إلى توقّف حركة الحافلات والقطارات على خطوط عدّة، فيما لقي عشرة أشخاص مصرعهم صعقاً بالبرق في ولاية بيهار. ودعا رئيس وزراء ولاية بيهار، نيتيش كومار، في بيان،