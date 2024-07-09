هل سيؤثر ارتفاع سعر الدولار على سوق البضائع في بغداد؟

2024-07-09 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، على تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على سوق البضائع المختلفة في العاصمة بغداد.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" لا يوجد تأثير كبير لارتفاع سعر الدولار بالأسواق المحلية على البضائع، فتأثير الارتفاع سيكون محدودًا فقط بتلك البضائع التي يتم استيرادها من الدول المحظورة مثل ايران وسوريا، وكذلك ستتأثر بعض البضائع المحدودة التي يتم استيرادها خارج منصة البنك المركزي".

وأضاف انه "لن تتأثر معظم البضائع بأسعار الصرف وتذبذبها في السوق لكونها تجري بالأسعار الرسمية وبسعر 1320 دينارًا لكل دولار، والدليل على ذلك حجم مبيعات البنك المركزي اليومية التي تجري بمعدلات 275 مليون دولار يوميا، وهذا الرقم قد يشكل ما يقارب 90 بالمئة من قيم الاستيرادات اليومية للعراق".

وعاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي الارتفاع، في أسواق بغداد والصيرفات لتسجل أكثر من 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وارتفعت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 149250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

كما ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.