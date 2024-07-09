فيها شقيقة العروس وشقيق العريس.. سقوط احدى سيارات موكب زفاف من جسر على النيل

2024-07-09 12:48:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - مصر





قضى 3 أشخاص بحادث مأساوي أثناء موكب للاحتفال بزفاف في العاصمة المصرية القاهرة، حين انحرفت سيارتهم عن جسر وسقطت في نهر النيل، على ما أفادت وسائل إعلام مصرية مساء الأحد.





وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية أن سيارة كانت تقلّ شقيقة العروس وصهرها وأربعة آخرين اصطدمت بحاجز معدني وسقطت على الطريق السريع قرب منطقة المعادي في جنوب القاهرة.





وانتشلت فرق الإغاثة التي وصلت إلى المكان جثث شقيقة العروس واثنين من الركاب، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى إنقاذ اثنين آخرين، من بينهم زوج شقيقة العروس، الذي كان يقود السيارة، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.





ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن السائق كان يقود سيارته بطريقة استعراضية على الجسر، قبل أن يفقد السيطرة على المركبة على ما يبدو.







