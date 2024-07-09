2024-07-09 12:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت النقابات التي تمثل العاملين في مجموعة مطارات باريس، والتي تدير مطاري “أورلي” و”شارل ديغول” بالعاصمة الفرنسية، الاثنين، أنها تخطط للإضراب في 17 يوليو، لزيادة الضغط على الإدارة لتلبية المطالب المتعلقة بالأجور وظروف العمل. وتطالب النقابات بعلاوة خاصة وموارد إضافية لجميع موظفي المطارات، عن العمل خلال فترة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، […]

ظهرت المقالة مطارات باريس تعلن الإضراب قبل أولمبياد 2024 أولاً على ايشان.