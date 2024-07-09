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إيداع قرابة 500 مليار دينار في حساب مالية اقليم كوردستان لدفع المرتبات الشهرية

إيداع قرابة 500 مليار دينار في حساب مالية اقليم كوردستان لدفع المرتبات الشهرية
إيداع قرابة 500 مليار دينار في حساب مالية اقليم كوردستان لدفع المرتبات الشهرية
2024-07-09 12:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إيداع قرابة 500 مليار دينار في حسابها المصرفي من قبل الحكومة الاتحادية لدفع رواتب الموظفين المدنيين لشهر حزيران/يونيو الماضي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه، إيداع مبلغ مالي مقداره 421 مليارا، و 760 مليون دينار في الحساب المصرفي لها.

وأوضح البيان أن هذا المبلغ كجزء من رواتب شهر حزيران/يونيو للموظفين المدنيين في اقليم كوردستان.

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