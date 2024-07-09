برشلونة يراقب بلهفة صفقة السيدة العجوز

2024-07-09 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام اسبانية، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، عن توجه نادي برشلونة إلى إحدى الصفقات التي يعمل يوفنتوس الإيطالي على إبرامها خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن "نادي يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات جان كلير توديبو، مدافع نيس، بعد أن قدم موسما مميزا في الدوري الفرنسي".

وأضافت ان "توديبو وافق بالفعل على الانضمام إلى يوفنتوس، بدءا من الموسم المقبل، ويتبقى أن يتفق السيدة العجوز مع نيس"، مبينة أن "توديبو وصل نيس قادما من برشلونة مقابل 8.5 مليون يورو، ويقدره النادي الفرنسي حاليا ب40 مليون يورو".

وأشارت الصحيفة الى انه "إذا نجح يوفنتوس في إبرام الصفقة، سيحصل برشلونة على 20% من قيمتها (8 ملايين)، ما سيساعد كثيرا على حل الأزمة الاقتصادية للنادي الكتالوني".

المصدر: وكالات