2024-07-09 13:06:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت قيادة شرطة السليمانية، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، القبض على متهم بقتل رجل في غابات فرنسا.

وذكرت الشرطة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "هالكوت أحمد معروف من مواليد 1989 قُتل في غابات فرنسا في 24 شباط 2023، وأن المتهم (ر، ح، ح) من مواليد 1985".

وأضافت أنه "بعد تنظيم ملف التحقيق وجمع المعلومات عن المشتبه به والحصول على قرار قاضي التحقيق، تم إلقاء القبض على المشتبه به أثناء عودته إلى إقليم كردستان في قضاء زاخو".

وبينت انه "تم القبض على المشتبه فيه بموجب المادة 406 من قانون العقوبات وما زالت التحقيقات مستمرة".