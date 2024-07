مقترح بنقل الكلية العسكرية الرابعة من ذي قار إلى واسط

2024-07-09 13:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تدرس وزارة الدفاع العراقية مقترحاً بنقل الكلية العسكرية الرابعة من موقعها الحالي في ذي قار إلى النعمانية في محافظة واسط. وبحسب مصدر تحدث لشبكة اخبار الناصرية فانه تم رفع المقترح إلى وزير الدفاع للحصول على الموافقات النهائية والاصولية. يذكر ان الكلية العسكرية الرابعة في ذي قار تأسست...

