شبكة اخبار الناصرية:أعلن مستشفى البيطري في ذي قار اليوم عن تسجيل إصابات جديدة بالحمى النزفية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 27 حالة منذ بداية العام، فيما بلغ عدد الوفيات 4 حالات. وحذر مدير المستشفى، الدكتور محمد عزيز في لقاء مع شبكة اخبار الناصرية من مخاطر تربية المواشي داخل المناطق السكنية،...

