المبرقع يطالب برفع وتيرة العمل في ملعب (عمو بابا)

2024-07-09 13:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتفقد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، صباح اليوم الثلاثاء، مراحل سير العمل في ملعب الرصافة (عمو بابا)، سعة 30 ألف متفرج، الذي تنفذه شركة تراي إيرينا الإسبانية.وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المبرقع قام بجولة ميدانية، اطلع عبرها على فقرات العمل، بصحبة مدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية عبد الخالق خضر، والمدير المفوض للشركة الإسبانية المنفذة للمشروع".وأضاف البيان أن "الوزير وجه بتسريع وتيرة العمل، بعد أن أبدى عدداً من الملاحظات بشأن فقرات عدة في المشروع، مؤكداً أن الوزارة حريصة على إنجاز جميع المشاريع التابعة لها من ملاعب ومنشآت رياضية، مبيناً أن ملعب الرصافة يعد من الملاعب المهمة، التي ستضاف إلى ملاعب العاصمة بغداد".هذا ووصلت نسبة الإنجاز الفعلية للملعب 67%، وتم فتح عدد من الفقرات في العمل منها: الانهاءات في الهيكل المعدني في منطقة Vip، إلى جانب إنتاج وتركيب قطع الصب (البريكاست) في المقاطع التي أنجز فيها الهيكل المعدني، وفيما يخص البناية الفندقية، تم صب القسم الثاني من الطابق الأول، وصب الدرج بين الطابق الأرضي والأول، وأيضاً تم صب أعمدة السياج الخارجي بطول بلغ 110م، وأيضاً صب سياج الضلع الجنوبي بطول 240 م.ويضم المشروع ملعباً رئيساً سعة (30) ألف متفرّج، إلى جانب ملعبين ثانويين للتدريب، الأوّل سعته (2000) متفرّج، والآخر يتّسع إلى (500) متفرّج، وبناية فندقية، وموقف خاص للسيارات، إلى جانب مساحات خضراء.