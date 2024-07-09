الدولار يواصل تحليقه في أسواق بغداد ويلامس الـ 152 الفا

2024-07-09 13:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي عند منتصف النهار من اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، ارتفاعاً جديداً في البورصة والأسواق المحلية في بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 151,000 دينارا مقابل كل 100 دولار".

وأضاف، أن "الأسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 152,000 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 150,500 دينارًا لكل 100 دولار".

يذكر ان سعر صرف الدولار يشهد ارتفاعاً متواصلاً منذ ثلاثة أيام في الأسواق المحلية.