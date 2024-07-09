إيداع قرابة 500 مليار دينار في حساب مالية كردستان لدفع رواتب شهر حزيران

2024-07-09 13:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة المالية بإقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، إيداع قرابة 500 مليار دينار في حسابها من قبل المالية الاتحادية لدفع رواتب شهر حزيران.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم إيداع مبلغ (421,760,000,000) اربعمائة وواحد وعشرون مليار وسبعمائة وستون مليون دينار كجزء من رواتب شهر حزيران لموظفي الخدمة المدنية في إقليم كردستان في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد".

وكانت الوزارة قد أعلنت قبل 5 أيام، أنه "تم إيداع جزء من تمويل رواتب شهر حزيران في الحساب المصرفي للوزارة مقداره (231,605,531,000) مائتان وواحد وثلاثون مليار وستمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف دينار، مستحقات عوائل الشهداء وضحايا الأنفال والسجناء السياسيين والمعاقين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين".

مضيفةً أن "هذا المبلغ تم ايداعه في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في فرع البنك المركزي العراقي في أربيل".



