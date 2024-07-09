رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة توفير بيئة مناسبة لإعادة النازحين

2024-07-09 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة توفير بيئة مناسبةٍ تضمن عودة النازحين بشكلٍ آمنٍ ومستقرٍ إلى مناطقهم.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو".وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء" ضرورة توفير بيئة مناسبةٍ تضمن عودة النازحين بشكلٍ آمنٍ ومستقرٍ إلى مناطقهم، عبر تأهيلها وإعادة إعمارها مناطقهم، وإزالة الآثار والأفكار التي خلّفتها العصابات الإرهابية فيهم".وأشار الى أن"استمرار وجود مخيمات النزوح لم يعد لائقًا أبدًا، لاسيما مع زوال اسباب ومبررات انشائها، مشددًا "على اهمية تضافر جميع الجهود لأجل إنجاح توجهات الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان، في حسم هذا الملف، وإغلاق مخيمات النزوح بشكل تام وضرورة قيام منظمات الأمم المتحدة بواجباتها والإيفاء بالتزاماتها بشكل إيجابي وبما يسهم في إنهاء هذا الملف".من جانبها، استعرضت وزير الهجرة "المستجدات الأخيرة الخاصة بموضوع النازحين، والمعالجات التي جرى اعتمادها لضمان وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم، مثمنةً في الوقت ذاته اهتمام فخامته بهذا الملف والطروحات القيّمة التي أبداها بهذا الصدد".