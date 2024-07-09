2024-07-09 13:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، ان استمرار وجود مخيمات في العراق النزوح لم يعد لائقًا أبدًا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن الأخير "استقبل اليوم الثلاثاء 9 تموز 2024 في قصر بغداد، وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، فيما اكد خلال اللقاء، ضرورة توفير بيئة مناسبةٍ تضمن عودة النازحين بشكلٍ آمنٍ ومستقرٍ إلى مناطقهم، عبر تأهيلها وإعادة إعمارها مناطقهم، وإزالة الآثار والأفكار التي خلّفتها العصابات الإرهابية فيهم".

وأضاف أن "استمرار وجود مخيمات النزوح لم يعد لائقًا أبدًا، سيما مع زوال أسباب ومبررات انشائها"، مشددًا على "أهمية تظافر جميع الجهود لأجل إنجاح توجهات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، في حسم هذا الملف، وإغلاق مخيمات النزوح بشكل تام وضرورة قيام منظمات الأمم المتحدة بواجباتها والإيفاء بالتزاماتها بشكل إيجابي وبما يسهم في إنهاء هذا الملف".

من جانبها، استعرضت وزير الهجرة "المستجدات الأخيرة الخاصة بموضوع النازحين، والمعالجات التي جرى اعتمادها لضمان وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم"، مثمنةً "اهتمام فخامته بهذا الملف والطروحات القيّمة التي أبداها بهذا الصدد".