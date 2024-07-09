مفاوضات "إخراج الأمريكان" من العراق متوقفة والبيت الأبيض يضغط للبقاء

2024-07-09 13:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، ان مباحثات اخراج القوات الامريكية من العراق متوقفة حاليًا.

وأوضح الحسيني في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه" يجب مصارحة الراي العام العراقي بمنتهى الشفافية عن حقيقة اخراج القوات الامريكية من البلاد في ظل ضغوط تمارس ادارة البيت الابيض وبطرق مختلفة من اجل بقاء قواتها الى اشعار اخر".

واضاف ان" مباحثات اخراج القوات الامريكية متوقفة حاليا ولا احد يمكن ان يعرف ما يدور فعليا في ظل صمت مطبق من قبل الجهات ذات العلاقة عن بيان اخر المستجدات ومتى يبدأ الانسحاب الفعلي لالاف الجنود المتمركزين في قواعد عسكرية في غرب وشمال البلاد".

واشار الحسيني الى ان" اخراج القوات الامريكية يحتاج الى حراك شعبي قوي للضغط باتجاه تسريع وتيرة حسم بنود اخراجها وفق خارطة طريق محددة من ناحية التوقيتات وبخلاف ذلك لن يكون هناك اي متغيرات حقيقية على الارض".

وكشفت تقارير لوسائل اعلام مقربة من "محور المقاومة"، يوم أمس الاثنين، (8 تموز 2024)، أنّ الجانب الأمريكي تراجع عن الإعلان الرسمي لجدولة مقبلة تتضمن تخفيض عدد قواته في العراق، خلال الأسبوع الحالي، بعدما كان يتجهز لذلك.

ونقلت "الميادين" عن مصادر مطلعة لم تسمها إنّ الجانب الأمريكي تراجع عن قراره، الإعلان عن تخفيض القوات خلال مداولات داخلية، قبل أن يجتمع مع الجانب العراقي، ضمن سقف اللجنة الثنائية العراقية – الأمريكية.

ورجّحت المصادر، أنّ "هناك ربطاً بين قرار تأجيل إعلان التخفيض في العراق، بعدما أخذت عملية سحب قوات أمريكية من النيجر أولوية، حيث استكمل الجيش الأمريكي، أمس، سحب جميع جنوده، من "القاعدة الجوية 101" في نيامي.