لتدقيق قوائم رواتب القوات الأمنية.. الرقابة المالية الاتحادية في كردستان اليوم

2024-07-09 13:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أكد وزير البيشمركة في حكومة كردستان شورش إسماعيل إن لجنة لتدقيق قائمة رواتب القوات الأمنية من بغداد ستزور الإقليم، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024).

وقال إسماعيل في مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "لجنة التدقيق من بغداد ستزور الإقليم اليوم لتدقيق قائمة رواتب القوات الأمنية".

وأضاف، إن "مسألة الرواتب سيتم حلها خلال الأيام المقبلة.

وكان النائب الكردي سوران عمر، قد اكد في وقت سابق بمنشور على صفحته في منصة فيس بوك على أنه "بعد الاتصال برئيس ديوان الرقابة المالية العراقي عمار صبحي لمتابعة تدقيق قائمة القوى الأمنية، أكد أن حكومة الإقليم، وافقت متأخرا على تقديم معلومات عن القوائم".

وأضاف، إن "وفداً من الرقابة المالية سيزور المنطقة (الإقليم) ويحتاجون إلى 10 أيام أخرى لاستكمال تقرير التدقيق".

وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي مطلع، لـ"بغداد اليوم" إن "عدد أفراد قوات البيشمركة هم 114 ألفًا و749 شخصاً"، مبينا ان "عدد أجهزة مجلس أمن الإقليم (الآسايش) هم 8 آلاف و 682 فرداً، فيما تبلغ قوات الآسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 33 ألفًا و832 فردا".

وأكد أن "عدد أفراد وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان من الشرطة المحلية وباقي التشكيلات يبلغ 149 ألفًا و748 فرداً".