91٪ من العملة العراقية خارج الجهاز المصرفي

2024-07-09 14:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن الاقتصادي منار العبيدي، ارتفاع الكتلة النقدية الى اكثر من 102 تريليون دينار حتى شهر حزيران الماضي. وقال العبيدي، ارتفاع العملة النقدية المصدرة من البنك المركزي العراقي لتبلغ في نهاية شهر حزيران 102.3 ترليون دينار عراقي بنسبة نمو سنوية 2.4 وشهرية 3 . وأضاف كما ارتفعت قيمة العملة النقدية خارج المنظومة المصرفية لتبلغ 93 ترليون دينار عراقي بعد ان كانت في شهر اذار 90 ترليون دينار عراقي. وأشار الى أن نسبة العملة النقدية خارج المنظومة المصرفية بلغت 91.