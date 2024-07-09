بالأرقام.. اصلاحيات كردستان تكشف عدد النزلاء فيها: بينهم 474 طالب

2024-07-09 14:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أكد مدير عام الإصلاحيات في إقليم كردستان إحسان عبدالرحمن، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، دخول أكثر 5 آلاف شخص، للإصلاحيات خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، فيما بيّن وجود 474 طالب.

وأكد عبد الرحمن خلال مؤتمرٍ صحفي، تابعته "بغداد اليوم": "يبلغ إجمالي عدد السجناء في كافة سجون إقليم كردستان للستة أشهر الأولى من عام 2024 شاملاً جميع المواد 5466 شخصاً".

وأضاف، إن "إجمالي عدد السجناء في السجون بلغ 4311 شخصاً، وبلغ إجمالي المفرج عنهم 3934 شخصاً، وعن تعليم السجناء في السجون، قال: بلغ عدد الطلاب خلال هذا العام لجميع المراحل الابتدائية والثانوية والكليات والجامعات، داخل الإصلاحيات 474 طالباً".

وتابع: "لدينا مركز صحي يقدم خدماته للسجناء يومياً، وخلال هذه الفترة سجلت المراكز الصحية نحو 31424 مراجع، كما سجلت المكتبة 34966 زيارة".

وأردف: "عمل السجناء هو أحد ركائز الإصلاح في إقليم كردستان؛ وفي أربيل يعمل 68 من السجناء في الخياطة والكوي وغسل الملابس والموسيقى والحدادة ودورات اللغة الإنكليزية والبستنة والمحلات التجارية والمكتبات والمطاعم والمخابز والنظافة".

وزاد: "عمل في إصلاحية السليمانية للبالغين 220 سجيناً لمدة ستة أشهر، في حين عمل 45 سجيناً في إصلاحية النساء والأطفال في أربيل، بينهم 18 حدثاً و27 امرأة، في إصلاحية النساء والأطفال في السليمانية، يعمل 18 شخصاً، خمسة منهم أحداث و13 امرأة".

واستطرد: "لا يحق للسجناء في أي بلد في المنطقة، وخاصة العراق، بزيارة منازلهم، لكننا سمحنا لـ 223 سجيناً بالعودة إلى منازلهم خلال الأشهر الستة، منهم 75 في أربيل، 81 في السليمانية، 66 في دهوك وشخص واحد من إصلاحية النساء والأطفال في أربيل".

وقال مدير عام السجون في إقليم كردستان، إن يسمح بـ "الخلوة الشرعية"، في سجون إقليم كردستان، مرة واحدة في الأسبوع لمدة ساعتين، ما أدى إلى انخفاض نسبة الطلاق من 100% إلى 0% طلاق مضيفا أن 2848 شخصاً أقاموا حفلات زفاف.