مجلس محافظة صلاح الدين يستحدث لجنة الحشد الشعبي

2024-07-09 14:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، استحداث لجنة الحشد الشعبي داخل المجلس.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان اليوم، أنه تم التصويت على عاطف علي سمين حسن النجار عضو مجلس المحافظة ، رئيساً للجنة بالإجماع.

وتشكلت قوات الحشد الشعبي العراقي، من فصائل شيعية مسلحة منتصف العام 2014 استجابة لفتوى الجهاد الكفائي الذي أطلقها المرجع الشيعي اية الله علي السيستاني، لمحاربة تنظيم داعش، وذلك إبان سيطرته على أربع محافظات شمال وشمال غرب البلاد واقترابه من حدود بغداد آنذاك.

وأدى الحشد الشعبي دوراً كبيراً في مساعدة القوات العراقية النظامية في عمليات دحر التنظيم المتشدد وتحرير المدن العراقية، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون خاص مصوت عليه في مجلس النواب، ويخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة في العراق.