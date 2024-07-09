2024-07-09 14:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باندلاع حريق في موكب عزاء حسيني بمنطقة الخمسة ميل في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع داخل أحد المواكب الحسينية ضمن منطقة الخمسة ميل في البصرة"، مشيراً إللى أنه "لم تعرف أسباب الحادث إذا كان تماسا كهربائيا أو فعل فاعل".

وحصلت شفق نيوز على مقطع فيديو يظهر حجم الحريق الذي التهم الموكب بالكامل قرب محال تجارية، وسحب الدخان تتصاعد منه.