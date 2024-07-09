احباط عملية تهريب 45 حاوية بداخلها عجلات مفككة في البصرة

2024-07-09 14:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، احباط عملية تهريب 45 حاوية بداخلها عجلات مفككة في محافظة البصرة.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وفقاً لمعلومة وردت إلى جهاز الأمن الوطني عبر الخط الساخن المجاني (131) وبعد التأكد من دقتها بالإستناد إلى الجهد الفني والميداني تمكنت مفارزنا في محافظة البصرة من ضبط (45) حاوية بداخلها (38) عجلة مفككة مختلفة الأنواع بهدف تهريبها من الميناء إلى داخل المحافظة، ليتم إعادة تجميع هذه العجلات وبيعها بدون أوراق ثبوتية".

وأضاف انه "جرى تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".