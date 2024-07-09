2024-07-09 15:00:08 - المصدر: منصة إيشان

لم تعد الدببة الجيلاتينية الملونة، وهو الشكل الأكثر شيوعا لعقار الميلاتونين، حكرا على الأطفال، فعلب هذا العلاج صارت من المفردات المطلوبة كثيرا في الصيدليات. لكن هذا العقار الذي يمكن شراؤه من دون الحاجة لوصفة طبية، قد يُساء استخدامه، عند الحاجة لتنظيم مسألة النوم، وقد يؤدي إلى أعراض جانبية ليست في الحسبان، من بينها التأثير على […]

ظهرت المقالة توجيهات ونصائح حول استخدام “دب النوم” الجيلاتيني: قد يؤثر على نمو الأطفال أولاً على ايشان.