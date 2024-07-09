2024-07-09 15:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أفادت هيئة المدن الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن، بوجود مدن صناعية في معظم المحافظات التي يمر بها طريق التنمية. وقال رئيس الهيئة، حامد عواد محمد، في حديث لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان”: إن “مدناً صناعية ستقام في معظم المحافظات التي يمر بها طريق التنمية”، مشيرا إلى أن “الهيئة تعمل حاليا على تزويد الشركة العامة لسكك […]

ظهرت المقالة العراق يعتزم تشييد مدن صناعية على ضفاف طريق التنمية أولاً على ايشان.