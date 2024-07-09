2024-07-09 15:06:29 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، برفع مستوى الخدمات الصحّية والإيوائية لنزلاء مراكز الاحتجاز والسجون.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن السوداني "ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لبحث أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز والرعاية، بحضور وزراء الداخلية، والعدل، والصحّة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان".

واضاف ان "السوداني استمع، خلال الاجتماع، إلى عرض مجمل عن واقع السجون ومراكز الاحتجاز، ومستوى الخدمات الصحية والرعاية الإنسانية المقدمة للنزلاء والمحكومين والمحتجزين"، مشيرا الى انه "جرت متابعة مشاريع المدن الإصلاحية، ومشاريع إصلاح المراكز وجوانبها التنفيذية، فضلاً عن تأكيد السوداني على متابعة ومراعاة كل ما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان".

وتابع البيان أن "السوداني وجه برفع مستويات الخدمة الصحية المقدمة للنزلاء، والاستمرار بعمليات تأهيل مراكز الاحتجاز والسجون وتوفير البنى التحتية الكاملة؛ من أجل تفادي الاكتظاظ، ومنع تجاوز عدد النزلاء في أي مركز عن الأعداد المقررة تصميمياً".

وأوضح انه "جرى التطرق إلى التشريعات الخاصة بإدارة ورعاية السجون والمراكز، ومتابعة تشريع مشروع قانون العقوبات البديلة الذي ينظر فيه مجلس الدولة حالياً، ومتابعة تنفيذ وصياغة اتفاقيات التبادل لتنفيذ الأحكام".