بالإجماع.. صباح حسن محمد مديرا لتربية صلاح الدين

2024-07-09 15:06:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلن مجلس صلاح الدين، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، التصويت بالإجماع على اختيار صباح حسن محمد مديرًا لتربية المحافظة.

وقال مدير اعلام المجلس سيف المهند، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس صلاح الدين عقد جلسة استثنائية تم من خلالها مناقشة عدة ملفات منها اختيار مرشح لإدارة تربية المحافظة".

وأضاف، إنه "تم التصويت بالإجماع على اختيار صباح حسن محمد مديرا لتربية صلاح الدين، بعد ترشيح أسماء وفق التعليمات ليتم اختيار احدهم".

وأشار الى أن "قرار مجلس صلاح الدين سيرفع الى وزارة التربية وفق السياقات الرسمية".



