2024-07-09 15:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: قرر محافظ ذي قار تمديد الإجازة الإجبارية لقائممقام قضاء الفهود، زكي حسين، لمدة 60 يوماً إضافية. وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن ديوان المحافظة اطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية، فإن هذا التمديد جاء بناءً على طلب رئيس مجلس محافظة ذي قار، ولعدم انتهاء الأسباب التي دعت إلى منح...

