2024-07-09 15:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:باشر المهندس عبد الله عباس بنيان مهامه كمدير عام جديد لشركة نفط ذي قار في المجمع النفطي اليوم الثلاثاء، 9 تموز 2024. وبحسب بيان للشركة اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية فقد قام بنيان بجولة تفقدية في عدد من الهيئات والأقسام العاملة في الشركة، حيث التقى بالكادر العامل واستمع...

The post عبد الله عباس بنيان يباشر مهامه مديرا لشركة نفط ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.