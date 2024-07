2024-07-09 15:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:حذرت مديرية مرور ذي قار الشركات العاملة في المحافظة من مسؤوليتها عن الحوادث المرورية التي تقع في المناطق التي تشهد أعمال صيانة أو إكساء للشوارع، وذلك بسبب عدم وضع علامات دلالة أو تنبيه للسائقين. وأكد العقيد مؤيد حميد، مدير إعلام مرور ذي قار، في تصريح لاذاعة الناصرية المحلية،...

