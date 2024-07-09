حيوانات أليفة تخلط الأوراق في ميركاتو البارسا

2024-07-09 15:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ينزعج مسؤولو فريق برشلونة الاسباني، من انتشار الشائعات في بعض وسائل الإعلام فيما يخص ميركاتو البارسا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024) فان برشلونة يؤكد أن هناك بعض الحسابات المجهولة على شبكات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام"، التي تنشر بشكل خاص بين الصحفيين شائعات غير صحيحة حول الانتقالات.

وأشارت إلى أن بعض الصحفيين يقومون بنشر هذه المعلومات على أنها خاصة بهم، ما يمنحها مصداقية بظهورها في وسائل إعلام معروفة ولديها الآلاف من المتابعين.

وأوضحت أن هذا الأمر جعل وكلاء لاعبين يتصلون ببرشلونة متعجبين من المعلومات المنشورة في الصحافة حول اهتمام البارسا المزعوم ببعض اللاعبين أو رغبته في رحيل لاعبين حاليين.

ويدرس برشلونة اتخاذ إجراءات قانونية، بعد أن تمكن من تحديد الحسابات المجهولة التي تختبئ تحت أسماء حيوانات أليفة، ولدى البارسا أدلة تثبت أن المعلومات التي نشرت في الصحافة موقعة بأسماء صحفيين معروفين كانت قد نُقلت مسبقًا من هذه الحسابات المجهولة، مع تطابق تام في الأسماء والتفاصيل والحركات المزعومة.

وذكرت أن من بين اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بهذه الشائعات جيريمي فريمبونج والادعاء بأن المدرب هانز فليك يفضله على جواو كانسيلو، بالإضافة إلى عرض مزعوم من برشلونة بقيمة 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات من أجل ضمه من باير ليفركوزن.

كما انتشرت شائعات بوجود عرض من نيوكاسل بقيمة 15 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات لضم فيران توريس.

وزعمت الحسابات أن باير ليفركوزن عرض 10 ملايين يورو لضم أنسو فاتي هذا الصيف.

وترددت أيضا شائعات حول عرض مزدوج من برشلونة لأتلتيك بلباو لضم نيكو ويليامز على دفعتين بقيمة 20+20 مليون يورو، ثم ارتفع العرض إلى 25+25 مليون يورو بعد رفض العرض الأول.

وذكرت الحسابات عروضا مزعومة من مانشستر يونايتد بقيمة 30 مليون يورو لضم فيرمين لوبيز، وعروض لتانجي ندومبيلي وأدريان رابيو للانضمام إلى برشلونة.

المصدر: وكالات



