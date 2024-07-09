"نهائي كأس العراق".. البنفسجي والأزرق يستعدان للقاء حاسم

2024-07-09 15:42:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفني والتنسيقي لمباراة نهائي كأس العراق بين فريقي الشرطة والقوة الجوية، وذلك في مقر الاتحاد بالعاصمة بغداد. وستقام المباراة يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب الشعب الدولي.

وفي بداية الاجتماع، رحب علي جبار، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لمسابقة الكأس، بالحضور من ممثلي فريقي الشرطة والقوة الجوية، بالإضافة إلى اللجان الأمنية والإدارية والإعلامية المسؤولة عن تنظيم المباراة النهائية.

ونقل بيان عن اتحاد الكرة، ورد الى وكالة شفق نيوز، عن جبار تأكيده على أهمية تعاون الجميع لضمان نجاح المباراة، مشيرًا إلى أن المباراة تحظى بمتابعة واسعة على المستوى الآسيوي والعربي، مما يضع على عاتق الجميع مسؤولية كبيرة للتحلي بالروح الرياضية وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى شحن الجماهير واندلاع أعمال الشغب.

وأضاف جبار، أن الفريقين يتمتعان بقاعدة جماهيرية كبيرة، وقد قدما مستويات رائعة خلال منافسات الدوري والكأس، مما يجعل من الضروري أن تخرج المباراة بأفضل صورة ممكنة، لتعكس صورة إيجابية عن البلد.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الألوان الرسمية للفريقين في المباراة، حيث سيرتدي فريق القوة الجوية الزي الأزرق الكامل بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأسود، في حين سيرتدي فريق الشرطة الزي البنفسجي الكامل وسيكون حارس مرماه باللون الرصاصي.

يذكر أن هذه المباراة تأتي في إطار تتويج جهود الفريقين طوال الموسم، وينتظرها عشاق الكرة العراقية بشغف كبير.