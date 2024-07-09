الكلاب السائبة تغزو شوارع كركوك وتسيطر على أزقتها والأهالي يستنجدون: لا رادع لها

2024-07-09 16:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتشرت ظاهرة باتت تقلق الكثير من أهالي في محافظة كركوك (255 كم شمال العاصمة العراقية بغداد)، إلا وهي "الكلاب السائبة" التي سادت على شوارع المحافظة ومركز المدينة.

أطفال وكبار يتعرضون للعض، وأصبحت الكلاب تسيطر على العديد من الأزقة وتنتشر في الأحياء في عموم أرجاء كركوك، ولعل قيام كلاب ليلة أمس الاثنين، بـ"عض" 13 مدنيا في حادثين منفصلين خير شاهد وغيرها العشرات، في حين باتت وفاة مدني بعضة كلب قبل أيام، أكبر دليل على ما تقوم به هذه الكلاب من وحشية تهدد حياة الأهالي.

مجاميع مفترسة

‏‎‫يقول أحد سكان كركوك، ويدعى سردار خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "ظاهرة تفشي الكلاب ظاهرة خطيرة وانتشر الكثير منها في اغلب الاحياء ولا يوجد أي رادع لهذه الكلاب المفترسة والتي تنتشر في أحياء عديدة من كركوك".

ويتابع خالد: "نعاني من كثرة انتشار هذه الظاهرة وعلى شكل مجاميع منتشرة في الأحياء، حيث إنها هاجمت عدداً من الأطفال وأقدمت على عض عدد منهم أثناء خروجهم لقضاء حاجة منزلية من أحد متاجر الحي في كركوك، ما ادى الى اصابة نحو ثلاثة منهم".

ويشير خالد إلى أن "الأهالي قدموا شكوى الى دائرة البيطرة في كركوك المعنية في مكافحة هذه الكلاب التي تكون خطيرة وناقلة للأمراض، ولكنها ردت علينا بأنها لا تمتلك الخراطيش لمكافحة الكلاب او نقلها لمحميات للكلاب".

في حين يقول مدير بلدية كركوك المهندس أحمد عمر لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية بلدية كركوك وبالتعاون مع قائممقامية كركوك باشرنا حملة لمكافحة الطلاب المتوحشة التي بدأت تنشر في كركوك وفرقنا تقوم فقط برفع الكلاب التي يتم تصفيتها عبر مفروزة مختصة".

وأضاف أن "بلدية كركوك تعمل على اظهار كركوك بصورة جميلة والقضاء على اية مشاكل تضر بمواطني كركوك ومن جميع الأحياء".

إحصائيات الصحة

يقول المتحدث باسم دائرة صحة كركوك سامان علي لوكالة شفق نيوز، إن "الأيام الماضية سجلنا أكثر من 13 حالة عض من قبل كلاب متوحشة تهاجم المدنيين في أحياء الشورجة ورحيم اوا، وأسفر عنها إصابة 13 مدنيا تم نقلهم الى مستشفيات آزادي وكركوك العام للتداوي وإعطاء اللقاحات لهم".

وتابع أن "قبل أيام كذلك هاجمت كلاب سائبة شخصا مدنيا، وقامت بعضه وبعد ساعات توفي الرجل بسبب عضة كلب".

ويقول أحد سكان حي الواسطي ويدعى عباس جميل للوكالة إن "الشخص المتوفى اسمه حيدر الله ويردي، وهو من العاملين في شركة نفط الشمال واحيل على التقاعد قبل سنوات حيث تعرض لهجوم مفترس من مجموعة كلاب وقامت بعضه بشراسة وبعد ساعات توفي بسبب تلك الهجمة".

القضاء على الكلاب

ويقول رئيس لجنة مكافحة الكلاب السائبة وقائمقام كركوك فلاح خليل يايجلي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة تلقت معلومات عن وجود وانتشار كثير للكلاب السائبة واليوم باشرنا حملة القضاء على الكلاب السائبة في عموم المناطق التي تنتشر فيها حيث هناك زيادة في أعدادها وانتشارها وعلى الرغم من نقل عشرات الكلاب الى محمية الكلاب التي أنشئت قبل أشهر عديدة".

وتابع أن "الحملة ساهمت في مكافحة أعداد منها حيث تم استخدام الخراطيش في عملية المكافحة وتأمين دورية من شرطة النجدة".

تجدر الإشارة إلى أن قائممقامية محافظة كركوك أعلنت في 24 شباط 2024، المباشرة بعمليات نقل الكلاب السائبة إلى أول محمية لها في تاريخ العراق باستثناء اقليم كوردستان، مشيرة إلى قطع نسل الذكور منها بدلا من قتلها وذلك حفاظا على حياة السكان.