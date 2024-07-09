في حادثة ليست الاولى.. طائرة بوينغ تفقد عجلة أثناء إقلاعها من لوس أنجلوس

2024-07-09 16:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الولايات المتحدة









فقدت طائرة "بوينغ" عجلة أثناء إقلاعها من مطار لوس أنجلوس الأميركي، الإثنين، في حلقة جديدة من مسلسل الانتكاسات والأعطال الفنية التي تراكمها المجموعة الأميركية العملاقة في مجال صناعة الطائرات.





وأكدت شركة الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" المشغلة للطائرة، وقوع الحادث، مشيرة في بيان إلى أنه "تم انتشال العجلة في لوس أنجلوس، ونجري تحقيقاً لتوضيح سبب ما حدث".





والطائرة، وهي من طراز بوينغ 757-200، كانت متجهة إلى مدينة دنفر بولاية كولورادو وعلى متنها 174 راكباً وطاقم من 7 أفراد.



