رئيس الجمهورية: من الضروري إغلاق مخيمات النزوح بشكل تام

2024-07-09 16:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الثلاثاء على اهمية تظافر جميع الجهود لأجل إنجاح توجهات الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان، في حسم مخيمات النزوح. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ان رئيس الجمهورية استقبل، اليوم الثلاثاء، في قصر بغداد، وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وأكد خلال اللقاء، ضرورة توفير بيئة مناسبةٍ تضمن عودة النازحين بشكلٍ آمنٍ ومستقرٍ إلى مناطقهم، عبر تأهيلها وإعادة إعمارها، وإزالة الآثار والأفكار التي خلّفتها العصابات الإرهابية فيهم. وأشار رئيس الجمهورية الى ان استمرار وجود مخيمات النزوح لم يعد لائقًا أبدًا، سيما مع زوال اسباب ومبررات انشائها، مشددًا على اهمية تظافر جميع الجهود لأجل إنجاح توجهات