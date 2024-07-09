السوداني: يجب ان لا يتجاوز عدد النزلاء في المراكز عن الأعداد المقررة

2024-07-09 16:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الثلاثاء الاستمرار بعمليات تأهيل مراكز الاحتجاز والسجون وتوفير البنى التحتية الكاملة. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لبحث أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز والرعاية، بحضور وزراء؛ الداخلية، والعدل، والصحّة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان. واستمع السوداني، خلال الاجتماع،بحسب البيان إلى عرض مجمل عن واقع السجون ومراكز الاحتجاز، ومستوى الخدمات الصحية والرعاية الإنسانية المقدمة للنزلاء والمحكومين والمحتجزين، كما جرت متابعة مشاريع المدن الإصلاحية، ومشاريع إصلاح المراكز وجوانبها التنفيذية، فضلاً عن تأكيد السوداني على متابعة ومراعاة كل ما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان. ووجه رئيس الوزراء برفع مستويات الخدمة الصحية المقدمة للنزلاء،