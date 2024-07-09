2024-07-09 16:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المتحدث الرسمي باسم سوق العملة في السليمانية جبار كوران اليوم الثلاثاء، عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية.

وقال جبار كوران في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "قضية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي متعلقة بالإجراءات المالية التي اتخذها البنك المركزي العراقي".

وأضاف أن "البنك المركزي العراقي اتخذ بعض الاجراءات الجيدة في الوقت السابق لكن الارتفاع الذي حصل الآن هو بسبب اجراءات اخرى لم يتخذها البنك المركزي لغاية الآن منها أن البنك أقر ألا ينحصر التعامل الخارجي بالدولار الأمريكي فقط لكن هذا الإجراء لم يتخذ لغاية الآن، وكذلك عدم ربط كل المصارف بالمنصة الإلكترونية وإيقاف العمل بها باستثناء سبعة مصارف فقط وهي لا تستوعب عملية التبادل التجاري الخارجي التي تصل سنويا الى نحو 50 مليار دولار ولا اتوقع ان تستوعب تلك المصارف السبعة هذا الحجم من التبادل التجاري".

وبين أن "إحدى الأسباب الأخرى التي أدت الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار هو التقليل من ضخ الكاش من قبل البنك المركزي العراقي باستثناء هذا اليوم".

وأوضح أن "الطلب على الدولار هذه الأيام غير طبيعي ولا اتوقع ان يكون فتح نافذة صرف الدولار للمسافر في المطارات سبب في ارتفاع سعر صرف الدولار بالرغم من أن الآن هو موسم سفر".

وأوضح أن "العدد الكبير من مكاتب وشركات الصيرفة في العراق وكوردستان وعدم استطاعة البنك المركزي العراقي سد احتياجاتهم من الدولار الأمريكي حيث يوجد في العراق نحو 1200 شركة صيرفة وفي كوردستان، نحو 2500 شركة لغاية الآن لم تتم عمليات دمج بعضها ببعض لتصل إلى نحو 400 شركة فعلية فكل هذه الشركات والمكاتب تحتاج إلى أكثر من 50 مليون دولار يوميا".

وأكد كوران ان "ارتفاع الدولار هذه المرة غير مرتبط بأزمة سياسية او اقتصادية او عوامل خارجية بل هو مرتبط بإجراءات البنك المركزي العراقي ومن الممكن أن يسيطر البنك على هذا الارتفاع"، متوقعا ان يرتفع سعر صرف الدولار الى أكثر من 150 الف دينار لكل 100 دولار ومستبعداً في الوقت نفسه أن يصل إلى مديات مرتفعة كما حصل في الفترات الماضية.