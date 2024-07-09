محافظ بغداد يوجه بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع

2024-07-09 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الثلاثاء، بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وبمواصفات عالية الجودة، وتذليل جميع العقبات التي تواجه أعمال التطوير.وذكر بيان للمحافظة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ترأس اجتماعاً موسعاً في ديوان المحافظة مع شركة حمورابي المنفذة لتأهيل وتطوير المشاريع".وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد حضور عضو مجلس النواب عائشة المساري، والمعاون الفني لمحافظ بغداد ومدير قسم الشؤون البلدية، والكادر المتقدم في المحافظة"، كما تضمّن الاجتماع "تقديم جدول مفصل عن مشاريع الشركة المنفذة والمستمرة والمنجزة".ووجه العلوي: "بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وبمواصفات عالية الجودة، وتذليل جميع العقبات التي تواجه أعمال التطوير"، مؤكداً في الوقت ذاته "متابعته المستمرة والميدانية لجميع المشاريع وجهد المحافظة الخدمي، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".